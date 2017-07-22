Трамп взяв участь у спуску на воду нового авіаносця

Президент США Дональд Трамп 22 липня взяв участь у церемонії спуску на воду нового авіаносця американських ВМС Gerald Ford, повідомляють у Білому домі.

За словами Трампа, авіаносець, який коштує 12,9 мільярдів доларів, а будівництво велося 8 років, є «неймовірним витвором мистецтва».

Церемонія відбулася на Східному узбережжі США у Норфолку, що у штаті Вірджинія.

USS Gerald R. Ford – серія багатоцільових атомних авіаносців США, будівництво яких ведеться з 2009 року. Вони були створені як поліпшена версія авіаносців Nimitz і відрізняються від них скороченим за рахунок високого ступеня автоматизації екіпажем і меншими експлуатаційними витратами.