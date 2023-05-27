ОГП: через обстріли села на Чернігівщині пошкоджені будинки, люди залишились без світла

Російська армія атакувала село Залізний Міст Новгород-Сіверського району Чернігівської області, йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.
У відомстві кажуть, що за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) відкрите кримінальне провадження, вже розпочато досудове розслідування.
За наявною інформацією, у Залізному Мосту внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень п’ять житлових будинків, а також лінія електропередач.
«Через ворожий обстріл без світла залишилися понад тисяча абонентів у семи населених пунктах Новгород-Сіверського району», – зазначили в Офісі генпрокурора.
Прикордоння Сумщини та Чернігівщини регулярно зазнає російських атак.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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