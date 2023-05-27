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Армія РФ вночі завдала ракетного удару по Харківщині – Синєгубов

Під обстріл потрапило село Липці. Фото ілюстративне

Російські війська вночі завдали ракетного удару по Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга – в поле. Обійшлося без постраждалих», – написав він у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Харківської області. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.

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