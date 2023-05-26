12 з 31 БПЛА російські війська вночі атакували Ізюм – ОГП

Російські війська вночі атакували місто Ізюм на Харківщині 12 безпілотниками, повідомляє пресслужба Офісу генпрокуратури.

За даними слідства, внаслідок атаки пошкоджені будівля ліцею, комерційні підприємства, повністю зруйнована школа. Також зазнали пошкоджень житлові будинки мирних мешканців та приватні автомобілі.

Крім того, вночі російські військові завдали удару по місту Мерефа на Харківщині, пошкоджене підприємство.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди». Влучання зафіксовані в Харківській і Дніпропетровській областях.