Сили ППО знищили 10 ракет і 23 «шахеди» – командування

Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник, сили ППО змогли знищити 10 ракет і 23 «шахеди», повідомило зранку командування Повітряних сил ЗСУ.

За цими даними, йдеться про

– 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95МС з району Каспійського моря;

– 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з району міста Токмак (окупована частина Запорізької області);

– 31 ударний БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

«Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України», – вказано в повідомленні.

За даними українських військових, влучання зафіксовані в Харківській і Дніпропетровській областях.

У цілому небезпека тривала близько семи годин – від 22:00 25 травня до 5:00 26 травня.