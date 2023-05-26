РФ втратила за добу 460 військових, один літак і 25 артсистем – Генштаб

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 205 720 військових, за останню добу 460 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також навів дані про втрати Росії у військовій техніці:

3 796 танків (+1 за останню добу)

7 435 бойових броньованих машин (+3)

3 384 артилерійських систем (+25)

570 реактивних систем залпового вогню

328 засобів протиповітряної оборони (+1)

310 літаків (+1)

296 гелікоптерів

2 910 безпілотників оперативно-тактичного рівня(+3)

1 015 крилатих ракет

18 кораблів

6 161 автомобіль і автоцистерну (+13)

446 одиниць спеціальної техніки (+2)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.