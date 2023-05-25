Втрати у Бахмуті стали центральною темою обговорення в провоєнному інфопросторі РФ – ISW

Обговорення числа втрат сил РФ під час штурму Бахмута в середовищі російських мілітарі-блогерів стало центральною темою, витіснивши тему встановлення контролю над територією міста. Про це в черговому огляді на підставі аналізу даних із відкритих джерел пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони звертають увагу на дані, наведені очільником угруповання «ПВК Вагнера» Євгеном Пригожиним. У поширеному 24 травня інтервʼю він твердить, що підконтрольні йому сили втратили вбитими 10 тисяч осіб із числа завербованих вʼязнів і 10 тисяч із основного кадрового складу угруповання.

Ці дані стали предметом критики групи, яка концентрується навколо колишнього очільника російських бойовиків на Донбасі Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Зокрема, російський політик Віктор Алксніс зауважив, що радянська армія за девʼять років в Афганістані у 1980-ті роки втратила значно менше солдатів (близько 15 тисяч). Сам же Гіркін вважає, що фактичні втрати «вагнерівців» поблизу Бахмута можуть бути більшими, ніж наведені Пригожиним.

У поширеному 24 травня інтервʼю очільник угруповання «Вагнера» виступив і з іншими резонансними заявами. За його словами, Кремль замість заявлених у лютому 2022 року цілей «денацифікації» та «демілітаризації» України досяг протилежного ефекту.