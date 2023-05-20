FT: угруповання «ПВК Вагнера» через посередника закупило в Китаї 20 тисяч шоломів

Угруповання «Приватна військова компанія Вагнера» через компанію-посередника наприкінці 2022 року закупило в Китаї 20 тисяч захисних шоломів – попри санкції. Про це пише Financial Times із посиланням на митні декларації.

За даними газети, російська компанія Broker Expert загалом замовила у невеликої компанії в КНР чотири партії шоломів на суму близько двох мільйонів доларів. Відбувалося це на тлі вербування увʼязнених для участі у війні проти України.

У китайській компанії розповіли, що шоломи призначені для ігрового використання, але подробиць не навели, зазначає Financial Times. У деклараціях також зазначається, що спорядження не призначене для військових цілей. Представник постачальника в розмові з журналістами зазначив, що йому нічого невідомо про Broker Expert, «ПВК Вагнера» та її очільника Євгена Пригожина.

Представники Пригожина повідомили Financial Times, що бізнесмен не знає про існування Broker Expert, але видання виявило, що фірма постачала товари для угруповання в Африці через порт у Камеруні.

Згідно з російськими митними деклараціями, Broker Expert у серпні минулого року відвантажила електрогенератори, зварювальні електроди та вогнетривкі ізоляційні матеріали підконтрольній Пригожину лісозаготівельній компанії в Центральноафриканській Республіці.

У Broker Expert на прохання газети про коментарі не відповіли. В офіційному описі діяльності компанії йдеться, що вона займається постачанням обладнання для геологорозвідки та будівництва.

Financial Times також уточнює, що Пригожин не контролює російську фірму безпосередньо, але вона має спільного аудитора з картинною галереєю матері Пригожина.