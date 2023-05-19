Міноборони Росії стверджує, що Шойгу побував «на Запорізькому напрямку»

Міністерство оборони Росії стверджує 19 травня, що міністр Сергій Шойгу «проінспектував передовий пункт управління» російських військ на Запорізькому напрямку.

«Командувачу та командирам поставлено завдання продовжувати активне ведення комплексної розвідки для завчасного розкриття планів противника та припинення їх реалізації», – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня очільник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин звернувся до міністра оборони Росії Сергія Шойгу з пропозицією прибути до українського міста Бахмут, яке впродовж останніх місяців є місцем найбільш жорстоких боїв.

Очільник угруповання «Вагнера» апелював до «багаторічного досвіду ведення бойових дій» Сергієм Шойгу, хоча реального досвіду командування військами і військової карʼєри Шойгу не має – він понад два десятиліття очолював російське МНС, а міністром оборони призначений у 2012 році після короткого перебування на посаді губернатора Московської області.