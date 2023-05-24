Пригожин заявив про провал «денацифікації» та «демілітаризації» України

Кремль замість заявлених у лютому 2022 року цілей «денацифікації» та «демілітаризації» України досяг протилежного ефекту, заявив очільник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин у поширеному 24 травня інтервʼю.

За його словами, оголошена на початку повномасштабного вторгнення «денацифікація» (це декларувалося як боротьба з «нацистським режимом», яким Кремль вважає владу Володимира Зеленського), зробила з українців націю, «яка відома всім у всьому світі».

Говорячи про «демілітаризацію», Пригожин назвав українську армію однією з найсильніших у світі. «У них високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки, вони мають різне озброєння, і більше того, вони працюють на будь-яких системах, на радянських, на натовських, на чому завгодно, однаково успішно», – сказав ватажок угруповання.

«Якщо у них (ЗСУ – ред.) на початок спецоперації було умовно 500 танків, тепер вони мають пʼять тисяч. Якщо воювати тоді вміло 20 тисяч бійців, то тепер 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Тепер виходить, ми... мілітаризували Україну», – додав Пригожин.

Про те, що Пригожин в одній із особистих розмов із президентом Росії Володимиром Путіним розкритикував російську армію, у жовтні 2022 року з посиланням на джерела повідомило видання The Washington Post.

Згодом на тлі боїв за Бахмут, у яких брали участь найманці угруповання, Пригожин неодноразово публікував відеоролики з критикою міністра оборони Росії Сергія Шойгу та голови Генштабу Валерія Герасимова.

Так звана «Приватна військова компанія Вагнера» – незаконне навіть за російським законодавством збройне угруповання. Найманці цього формування, серед яких є увʼязнені, завербовані у колоніях, беруть активну участь у війні з Україною, а також у наземних операціях у Сирії та Африці.

Бойовиків угруповання звинувачують у скоєнні численних воєнних злочинів, у тому числі в позасудових стратах. Пригожин не заперечує це, хоча прямо і не визнає. У деяких країнах це російське угруповання визнане злочинною та терористичною організацією.