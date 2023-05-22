У Росії військового, який відмовився воювати в Україні, засудили до 3 років колонії

Центральний окружний військовий суд у російському Єкатеринбурзі призначив три роки колонії-поселення військовослужбовцю Марселю Кандарову, який відмовився воювати в Україні. Це апеляційне рішення: раніше суд нижчої інстанції засудив Кандарова до п’яти років.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Марсель Кандаров служив за контрактом у Башкирії. Його військову частину відправили на територію України, де він пробув місяць, після чого військовослужбовців повернули до Росії на реабілітацію. Там Кандаров подав заяву про звільнення, заявивши, що не хоче вбивати людей. Поки документи розглядали, він поїхав додому.

Через кілька місяців Кандаров був заарештований. 11 січня гарнізонний суд в Уфі визнав його винним у самовільному залишенні військової частини в період ведення бойових дій та засудив до п’яти років позбавлення волі.

Після подання апеляції справу перекваліфікували на м’якшу статтю про неявку на службу, а термін покарання скоротили до трьох років.

За даними проєкту «ОВД-Инфо», зараз у Росії понад 550 осіб засуджені або перебувають під слідством у кримінальних справах через незгоду з війною проти України.