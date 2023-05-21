У Росії родичі мобілізованих розповіли, що найманці «купили» солдатів і послали на фронт

У Росії родичі мобілізованих з Хакасії, Алтайського краю і Кемеровської області записали відеозвернення до президента Володимира Путіна й міністра оборони Сергія Шойгу. Вони просять забрати солдатів із першої лінії фронту на бахмутському напрямку, куди їх відправили без підготовки і командування, передає проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

Автори звернення, опублікованого на ютуб-каналі «Рабочая демократия», розповіли, що у вересні 2022 року мобілізованих відправили на полігони Омська. Там їх мали підготувати, але родичі стверджують, що це робилося формально – користуватися зброєю бійців не вчили. У листопаді їх вивезли на тижневе навчання до окупованого Криму, у березні – на полігон у Керчі, де провели тижневе навчання штурму.

5 квітня мобілізованих – 501 особу – відвезли на території контрольованої російськими військами Луганської області України, де їхньою бойовою підготовкою займалися найманці ПВК «Вагнер». 10 квітня солдатів доправили до Донецької області й передали їх окремій диверсійно-штурмовій бригаді «Ветерани».

«За словами «Ветеранів», наші мобілізовані хлопці були куплені ними за 25 тисяч рублів за голову, тому вони мають право відправляти їх, куди їм заманеться», – йдеться у зверненні родичів.

За повідомленням, після 19 квітня групи мобілізованих почали відправляти на бойові завдання – найчастіше на лінію зіткнення, без конкретних інструкцій, без зв’язку та присутності командування військової частини, до якої їх приписали. Там вони зазнають великих втрат. За словами тих, кому вдалося зв’язатися із родичами, із 501 людини відома доля близько 130.

Мобілізація в Росії була оголошена восени 2022 року. Спочатку влада стверджувала, що мобілізовані будуть лише громадяни з військовим досвідом, це виявилося неправдою. Мобілізовані росіяни неодноразово скаржилися на погані умови служби, нестачу амуніції та насильство з боку командування. ЗМІ неодноразово повідомляли про високі втрати у їхніх підрозділах.

Минулого місяця керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії триває прихована мобілізація. «У середньому вони в місяць мобілізують 20 тисяч – узагальнена цифра в залежності від місяця», – сказав він в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Крім того, за його словами, з офіційно призваних раніше в Росії осіб близько 120 тисяч ще не перекинуті в Україну.