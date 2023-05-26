Українські військові збили літак Су-25 – Генштаб

Українські військові минулої доби збили російський літак Су-25, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 26 травня.

«Загалом протягом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних ударів. Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА Shahed – усі ці повітряні цілі були знищено. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – вказано в повідомленні.

За цими даними, сили РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де минулої доби відбулося 22 бойових зіткнення.

Як інформує Генштаб ЗСУ, авіація Сил оборони завдала пʼять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.