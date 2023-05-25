Донецька ОВА повідомила про евакуацію 26 людей після пошкодження військами РФ греблі водосховища

26 людей, зокрема вісьмох дітей, евакуювали з вулиці Набережної у селищі Галицинівка на Донеччині після того, як російські війська пошкодили греблю Карлівського водосховища, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Станом на 23:30 у селищі підтоплено шість домоволодінь, підтоплень критичної інфраструктури не виявлено. Рятувальні й оперативні служби перебувають на місці події і повністю контролюють ситуацію», – написав Кириленко у телеграмі.

За словами голови ОВА, через пошкодження відбувається неконтрольоване скидання води в річку Вовча у напрямку Галицинівки.

«У річці піднявся рівень води та існує загроза підтоплень приватних будинків у шести населених пунктах Покровського району, в яких загалом проживає 981 людина», – додав він.

Кириленко повідомив про створення оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної події.

Раніше він повідомляв, що 25 травня через російський обстріл була пошкоджена гребля Карлівського водосховища і три селища опинилися під загрозою підтоплення: це Галицинівка, Желанне-1 і Желанне-2.

Голова ОВА зауважив, що армія Росії з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі, «нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні».