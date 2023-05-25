Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Донецька ОВА повідомила про евакуацію 26 людей після пошкодження військами РФ греблі водосховища

Гребля Карлівського водосховища була пошкоджена через обстріл російських сил 25 травня (фото ілюстративне)

26 людей, зокрема вісьмох дітей, евакуювали з вулиці Набережної у селищі Галицинівка на Донеччині після того, як російські війська пошкодили греблю Карлівського водосховища, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Станом на 23:30 у селищі підтоплено шість домоволодінь, підтоплень критичної інфраструктури не виявлено. Рятувальні й оперативні служби перебувають на місці події і повністю контролюють ситуацію», – написав Кириленко у телеграмі.

За словами голови ОВА, через пошкодження відбувається неконтрольоване скидання води в річку Вовча у напрямку Галицинівки.

«У річці піднявся рівень води та існує загроза підтоплень приватних будинків у шести населених пунктах Покровського району, в яких загалом проживає 981 людина», – додав він.

Кириленко повідомив про створення оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної події.

Раніше він повідомляв, що 25 травня через російський обстріл була пошкоджена гребля Карлівського водосховища і три селища опинилися під загрозою підтоплення: це Галицинівка, Желанне-1 і Желанне-2.

Голова ОВА зауважив, що армія Росії з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі, «нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG