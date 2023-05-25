Війська РФ зруйнували греблю водосховища на Донеччині, можливе підтоплення селищ – ОВА

Російські війська зруйнували греблю Карлівського водосховища, під загрозою підтоплення опинилися три селища: Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні», – написав Кириленко у телеграмі.

За його словами, громади, розташовані у зоні ймовірного підтоплення, попереджені.

«За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення. Провели термінове засідання комісії ТЕБ і НС, створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації», – додав голова ОВА.

Із Карлівського водосховища зараз воду бере майже пів області. Як повідомляли представники місцевої влади, це – Курахове, Селідове, Новогродівка, Покровськ, Мирноград.

«Російські війська кожного дня, іноді по декілька разів на день, б’ють по Карлівському водосховищу, по фільтрувальній та насосній станціях. Іноді вони перебивають електрику, – і громади лишаються без води на певний період», – заявляв у березні Віталій Барабаш, керівник Авдіївської місцевої військової адміністрації.