Обстріли Донеччини: війська РФ атакували 10 населених пунктів, є поранені і загиблі

Російські війська обстріляли 10 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Сіверськ, смт Очеретине, села Новоселівка Перша, Курдюмівка, Андріївка, Ласточкине, Карлівка. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

За даними відомства, є поранені і загиблі, російські війська обстрілювали населені пункти із ЗРК «С-300», «Градів» та «Ураганів», танків та артилерії.

У поліції повідомляють, що зруйновано та пошкоджено 47 об’єктів – зокрема 7 будинків, торговий центр та приміщення коксохімічного заводу.

За даними Донецької обласної військової адміністрації, 9 серпня через російські обстріли загинули 2 мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.