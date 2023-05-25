Бойові зіткнення не припиняються на п’яти ділянках фронту: Генштаб про оперативну ситуацію

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 25 травня.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Куп’янському напрямку армія РФ не припиняє спроб «покращити тактичне положення», на Бахмутському – продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту.

«На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки… На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка», – розповіли у Генштабі.

Триває чотириста п’ятдесята шоста доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.