В Україні вночі оголошували повітряну тривогу, небезпека тривала кілька годин

На території всієї України близько 3:00 26 травня була оголошена повітряна тривога, небезпека тривала кілька годин. Тривога ширилася з трьох напрямків – північного, південного та східного.

З Києва, Київської та Черкаської областей надходили повідомлення про роботу сил протиповітряної оборони.

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В усій Україні, крім Луганщини та Криму, про відбій повітряної тривоги оголосили близько 6:00.