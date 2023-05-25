«Що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо» – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відзначив, що важливо мати обмінний фонд з полонених російських військових, щоб була змога повернути українських громадян, захоплених Росією.

«Дякую й кожному нашому бійцю, які забезпечили наявність у нас відповідного обмінного фонду. Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо», – сказав Зеленський, коментуючи проведення сьогодні чергового обміну.

Президент назвав чергове повернення з полону українців «позитивним результатом», особливо з огляду на те, що про багатьох із цих людей узагалі не було жодної інформації і вони вважалися безвісти зниклими.

25 травня Україна повернула з російського полону 106 військових. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що 68 осіб із цього числа вважалися зниклими безвісти.

За даними влади, на сьогодні в результаті обмінів в Україну повернули 2430 людей, серед них – 139 цивільних.