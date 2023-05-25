«Вони билися за Бахмут». В ОП повідомили про звільнення з російського полону 106 військових

Україна повернула з російського полону 106 військових, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



За його даними, це воїни з Бахмутського напрямку.



«Ми повертаємо додому 106 наших людей. Це воїни з Бахмутського напрямку – 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них – герой нашої держави», – написав він у телеграмі.

Під час останнього обміну Україна повернула із російського полону 45 громадян – 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі» в Маріуполі.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими раніше повідомив, що станом на 7 травня звільнено з російського полону понад 2300 українців.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.