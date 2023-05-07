Із російського полону звільнено 2324 українці – Координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що на сьогодні звільнено з російського полону понад 2300 українців.
«З російського полону звільнено вже 2324 українці. Працюємо далі», – йдеться в повідомленні штабу у фейсбуці.
6 травня Україна повернула із російського полону 45 громадян – 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі» в Маріуполі.
Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.
4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.
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