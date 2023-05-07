Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Із російського полону звільнено 2324 українці – Координаційний штаб

«Працюємо далі», кажуть в штабі з питань поводження з військовополоненими (фото ілюстративне)

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що на сьогодні звільнено з російського полону понад 2300 українців.

«З російського полону звільнено вже 2324 українці. Працюємо далі», – йдеться в повідомленні штабу у фейсбуці.

6 травня Україна повернула із російського полону 45 громадян – 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі» в Маріуполі.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG