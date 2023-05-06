Україна повернула з російського полону 45 бійців полку «Азов» – Єрмак

У суботу, 6 травня, відбувався новий обмін полоненими – додому повернулися 45 бійців полку «Азов», повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених військових 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі» в Маріуполі.

«Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на Азовсталі», – зазначив Єрмак.

Серед звільнених є також військовий, який до повномасштабного вторгнення вже перебував у російському полоні протягом 2,5 років.

Востаннє великий обмін полоненими відбувся на Великдень, 16 квітня. Того дня додому повернулися 130 людей: 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил і Державної спеціальної служби транспорту, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 48 зі 130 звільнених з полону вважалися зниклими безвісти.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, серед яких є навіть діти. Решта полонених – військові. Про це він розповів в інтерв’ю «Голосу Америки», опублікованому 28 лютого.

24 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення з полону РФ звільнили 2238 людей.