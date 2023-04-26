Україна повернула з полону 44 людини – Єрмак

Україна провела черговий обмін полоненими із Росією, повідомив 26 квітня голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних», – написав чиновник у телеграмі.

Єрмак пише, що серед звільнених є поранені, яких «ворог катував у полоні».

У міністерстві оборони Росії підтвердили обмін полоненими і повідомили, що 40 російських військових повернулися на батьківщину.

18 квітня Зеленський заявляв, що всього з полону звільнили 2235 українців.

Востаннє великий обмін полоненими відбувся на Великдень, 16 квітня. Того дня додому повернулися 130 людей: 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил і Державної спеціальної служби транспорту, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 48 зі 130 звільнених з полону вважалися зниклими безвісти.