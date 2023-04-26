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Україна повернула з полону 44 людини – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак

Україна провела черговий обмін полоненими із Росією, повідомив 26 квітня голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних», – написав чиновник у телеграмі.

Єрмак пише, що серед звільнених є поранені, яких «ворог катував у полоні».

У міністерстві оборони Росії підтвердили обмін полоненими і повідомили, що 40 російських військових повернулися на батьківщину.

18 квітня Зеленський заявляв, що всього з полону звільнили 2235 українців.

Востаннє великий обмін полоненими відбувся на Великдень, 16 квітня. Того дня додому повернулися 130 людей: 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил і Державної спеціальної служби транспорту, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 48 зі 130 звільнених з полону вважалися зниклими безвісти.

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