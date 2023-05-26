Київська влада повідомила про наслідки нічної атаки на столицю

Після нічної атаки, яку Київ пережив у проміжку між третьою та шостою годинами 26 травня міська військова адміністрація повідомила про наслідки.

«Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі:

– зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань;

– парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі;

В Шевченківському районі зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

На території всієї України близько 3:00 26 травня була оголошена повітряна тривога, небезпека тривала кілька годин. Тривога ширилася з трьох напрямків – північного, південного та східного.