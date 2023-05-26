У Харківській області нічна атака РФ спричинила пожежі і руйнування – голова ОВА

Російські військові вночі 26 травня завдали по містах Мерефа та Ізюм у Харківській області ударів із використанням дронів типу «Шахед», повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У Мерефі пошкоджене цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж із сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів «Шахедами» ніхто не постраждав», – інформує чиновник.

Минулої доби сили РФ також обстріляли населені пункти Харківського, Купʼянського та Чугуївського районів.

«У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. У селі Циркуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілів міста Куп’янськ пошкоджено будинок та гараж», – повідомив Синєгубов.

На території всієї України близько 3:00 26 травня була оголошена повітряна тривога, небезпека тривала кілька годин. Тривога ширилася з трьох напрямків – північного, південного та східного.