Війська РФ вночі завдали удару керованими авіабомбами по Сумщині – ОК «Північ»

Російські війська вночі завдали удару керованими авіабомбами по Сумській області, повідомляє у телеграмі оперативне командування «Північ».



«З 22:05 до 22:10 2 травня зафіксовано 2 пуски, попередньо КАБ (керовані авіабомби), з російського Су-35 по н.п. Свеса. В результаті авіаудару пошкоджене підприємство. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється», – йдеться у повідомленні.



Крім того, як інформує ОК «Північ», пізніше 2 травня зафіксовано 2 пуски, попередньо КАБ з російського Су-35, удар попередньо біля Хотіївки. Вранці 3 травня було 15 «приходів», ймовірно, з 120-мм міномета біля Нововасилівки та Червоного. Про втрати чи пошкодження інформація не надходила.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські війська щодня завдають ударів по Україні керованими авіабомбами. За його даними, від атак КАБами страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька та Одеська області.