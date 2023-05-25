У Зеленського пояснили, чи розпочався контрнаступ

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що мав на увазі, коли сказав про початок українського контрнаступу.

«Ще раз про контрнаступ. Без зайвих питань.

1. Це не якийсь «один івент» («захід» – ред.), який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки.

2. Це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ РФ на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра.

3. Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ», – відзначив Подоляк 25 травня.

У поширеному раніше цього ж дня інтервʼю італійському телеканалу RAI радник голови Офісу президента в сказав, що «контрнаступ триває вже кілька днів», додавши, що фронт розтягнувся на півтори тисячі кілометрів, але окремі операції вже розпочалися.

Подоляк також укотре запевнив, що Україна не має наміру використовувати отриману від західних союзників зброю для ударів по Росії, а застосовуватиме її лише на «окупованих РФ територіях, включно з Кримом і Донбасом».