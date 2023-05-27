В Офісі президента відреагували на останні вимоги Москви щодо миру

В Офісі президента України відреагували на останні вимоги Москви щодо миру.

«Вимоги Росії» вустами МЗС РФ швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише «зустрічні умови України» – негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що СРСР розпався й пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету. Видача воєнних злочинців й авторів війни», – написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у твітері.

Також Київ, за словами Подоляка, наполягає на закріпленні зони демілітаризації на території РФ, скороченні наступальної зброї та юридично зафіксованій програмі репараційних виплат.



Раніше заступник МЗС РФ Михайло Галузін в інтерв’ю російській агенції ТАСС заявив про російські вимоги до миру. Російська сторона продовжує наполягати на визнанні «нових територіальних реалій, що склалися в результаті реалізації права народів на самовизначення», маючи на увазі про залишення окупованих українських територій під контролем Москви.

Крім того, він каже, що підходи Росії до врегулювання незмінні і передбачають «захист жителів Донбасу, демілітаризацію і денацифікацію України, усунення загроз Росії, які походять з її території». Також у МЗС Росії вважають, що в Україні на законодавчому рівні має бути закріплений державний статус російської мови.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль, ймовірно, відновлює свою інформаційну кампанію з метою тиску на Захід, щоб він змусив Україну піти на поступки та переговори на вигідних для Росії умовах.

Україна і Захід насамперед наполягають виведенні російських військ з окупованих українських територій.