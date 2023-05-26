«Це все на десятиліття» – Медведєв про перспективи завершення війни

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв під час візиту до Вʼєтнаму заявив, що «військовий конфлікт» в Україні «дуже надовго».

«Це все на десятиліття, мабуть. Це нова реальність, нові умови життя», – цитують Медведєва російські державні інформагенції. Він сказав також, що якщо влада в Україні не зміниться, «буде три роки перемирʼя, два роки конфлікту – і знову все повториться».

У середині травня американське видання Politico з посиланням на джерела писало, що в Білому домі серед інших сценаріїв розглядають імовірність того, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт, який залишиться таким на роки, або й десятиліття – як, наприклад, протистояння на Корейському півострові.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков та офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова назвали домислом можливість обговорення з Україною «корейського варіанта», що передбачає лінії розмежування.