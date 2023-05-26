Медіа: Китай пропонував ЄС визнати анексію Росією територій України. В ОП прокоментували

Будь-які варіанти завершення війни в Україні, як не включають звільнення всіх українських територій, спричинять зростання кількості конфліктів по всьому світу – про це заявив радник президента Михайло Подоляк 26 травня.

За його словами, будь-який «компромісний сценарій», який уможливить завершення війни без відновлення територіальної цілісності України, «рівнозначний визнанню поразки демократії, виграшу Росії, консервації режиму Путіна і, як наслідок, різкого зростання конфліктів у глобальній політиці».

Водночас, за словами представника Офісу президента, про такі сценарії періодично говорять «анонімні джерела» в європейських та американських елітах.

«Питання риторичне: навіщо окремі публічні суб’єкти продовжують грати в «російський медійний сценарій» і затягувати конфлікт?» – додав Подоляк.

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Він не уточнив, чого саме стосується його допис. Водночас раніше 26 травня видання The Wall Street Journal повідомило, що китайська делегація під час свого європейського турне переконувала країни ЄС визнати анексію Росією окупованих територій чотирьох областей України. За даними джерел видання, Китай закликав Росію та Україну припинити вогонь і зафіксувати кордони станом на сьогодні.

Водночас, за словами одного з дипломатів, який був присутній на переговорах, європейська сторона відповіла, що не зацікавлена в замороженні конфлікту і вважає умовою його врегулювання виведення російських військ із України.

Співробітники дипломатичних відомств вважають, що головний інтерес Китаю в тому, щоб Росія не програла війну в Україні і не застосувала ядерну зброю.

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16-17 травня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну з візитом. Поїздка, за словами Пекіна, була спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України.

Згодом Хуей відвідав Польщу, Францію й Німеччину під час багатоденної поїздки.

МЗС України за підсумками зустрічі Дмитра Кулеби з Лі Хуеєм повідомило, що український міністр наголосив на тому, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.