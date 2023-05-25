Китайський спецпосланець з питань України відвідає Москву 26 травня

Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразійського регіону Лі Хуей відвідає Москву «для консультацій із проблематики української кризи», повідомило 25 травня міністерство закордонних справ Росії.

«На 26 травня запланована зустріч заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна зі спеціальним представником уряду Китаю Лі Хуеєм. Того ж дня Лі Хуея прийме міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров», – вказано в повідомленні.

Минулого тижня Лі Хуей відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, «пояснив позицію Китаю щодо політичного розвʼязання української кризи» (як і Москва з терміном «спеціальна військова операція», Пекін говорить насамперед про «кризу», і лише в другу чергу – про війну – ред.).

«Панацеї для вирішення кризи немає, всі сторони повинні почати з себе, накопичити взаємну довіру, створити умови для припинення війни і мирних переговорів. На основі документа «Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи» Китай готовий сприяти міжнародному співтовариству для формування найбільшого спільного знаменника для вирішення української кризи та докладати власних зусиль, щоб зупинити війну, припинити вогонь і якомога швидше відновити мир», – ідеться в тексті на офіційному сайті МЗС Китаю.

Українська сторона наразі прямо не коментувала тези, висловлені в Пекіні після візиту високопоставленого китайського дипломата. Але МЗС України за підсумками зустрічі Дмитра Кулеби з Лі Хуеєм повідомило, що український міністр наголосив на тому, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

16-17 травня Лі Хуей відвідав Україну з візитом, поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського і лідера Китаю Сі Цзіньпіна 26 квітня.

Лі Хуей є найвищим китайським чиновником, який відвідує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Поїздка, за словами Пекіна, спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України.

Лі Хуей, спеціальний представник Китаю у справах Євразії та колишній посол у Росії, також відвідає Польщу, Францію й Німеччину під час багатоденної поїздки, оголосило МЗС Китаю 12 травня.