Китай використовуватиме російський порт на Далекому Сході для внутрішньої торгівлі

Китай використовуватиме порт російського Владивосток як транзитний порт для внутрішньої торгівлі, повідомило представництво МЗС РФ у цьому місті на Далекому Сході.

Повідомляється, що використання Владивостока в якості внутрішнього порту дозволить поліпшити логістику товарів з північних китайських провінцій Цилінь і Хейлунцзян.

Зараз вантажі доставляються у порти на півдні Китаю на відстані приблизно 1000 км. Шлях до Владивостока становить близько 200 км в рамках єдиної митної зони. Зміна логістики входить до плану Китаю з відродження промисловості північних територій.

Співпраця Росії та Китаю активізувалася з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Китай у 50 разів збільшив закупівлю російського золота в липні 2022 року порівняно з тим же періодом минулого року. Поставки платини зросли в 300 разів.

При цьому глава КНР Сі Цзіньпін у ході переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним відмовився підтримати проєкт «Сила Сибіру-2», в рамках якого Росія через Монголію планувала відправляти в Китай 50 мільярдів тонн газу щорічно.