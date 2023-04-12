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Зеленський отримав дві нагороди від уряду Ічкерії в екзилі

Нагороди Зеленському передав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов (ліворуч)

Президент України Володимир Зеленський отримав від уряду республіки Ічкерія у вигнанні раніше присуджені йому нагороди: орден «Честь Нації» (Qoman Sij) та орден імені Джохара Дудаєва. Про це повідомив Офіс президента 12 квітня.

«Главу Української держави відзначено за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом», – йдеться в повідомленні аміністрації голови держави.

Нагороди Зеленському передав начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Про присудження Зеленському орденів Дудаєва та «Честь нації» голова уряду Ічкерії Ахмед Закаєв повідомив у листопаді 2022 року.

Найвищі державні нагороди уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні – орден «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва, які отримав президент України Володимир Зеленський. Київ, 12 квітня 2023 року
Найвищі державні нагороди уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні – орден «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва, які отримав президент України Володимир Зеленський. Київ, 12 квітня 2023 року

Кавалерів «Ордена Дудаєва» наразі лише четверо: до Зеленського цієї нагороди були удостоєні чеченські політики Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв і литовський державний діяч Вітаутас Ландсберґіс.

Верховна Рада 18 жовтня визнала Ічкерію тимчасово окупованою Росією. Відповідну заяву підтримали 287 народних депутатів.

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