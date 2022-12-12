За даними німецького суду, чеченський блогер, якого вважали вбитим, живий

Чеченський опозиційний блогер, який, як повідомляється, був убитий раніше цього місяця, дав свідчення в суді в Німеччині в листопаді, і суд, де він виступав, заявив, що, за його даними, він все ще живий.

Коментарі, отримані Радіо Свобода 11 грудня, підтверджують попередні повідомлення Шведського радіо та німецьких медіа про те, що Тумсо Абдурахманов живий. Це суперечить численним повідомленням раніше цього тижня про те, що його вбили. Анзор Масхадов, відомий лідер чеченської діаспори, також повідомив північнокавказькій службі Радіо Свобода, що Абдурахманова вбили невідомі.

Відповідаючи на електронний лист Радіо Свобода із запитанням про стан і місце перебування Абдурахманова, Лоран Лафлер, речник Вищого регіонального суду Мюнхена, сказав, що той дав свідчення як свідок 8 листопада і що, «наскільки відомо суду, , свідок, якого ви назвали, живий».

«Суд не має інформації про поточне місце перебування свідка», – додав він. Інших подробиць судового розгляду він не повідомив.

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Шведська поліція неодноразово відмовлялася коментувати цю справу, повідомляючи Радіо Свобода та іншим медіа, що не має інформації про будь-які повідомлення про вбивства чи розслідування, які були б викликані запитами журналістів.

9 грудня Шведське радіо повідомило, що Абдурахманов мав дати свідчення у справі щодо чоловіка, обвинуваченого у замаху на вбивство його брата.

Речник баварського суду також повідомив Шведському радіо, що Тумсо Абдурахманов живий.

Це повідомлення слідувало за попереднім повідомленням у німецькій газеті Augsburger Allgemeine про поточний судовий розгляд у справі про замах на вбивство, пов’язаний з Кадировим. За даними газети, у цій справі фігурував чоловік на ім’я «Мохмад А» (ймовірно, брат блогера Мухаммад Абдурахманов) та дав свідчення «Тумсо А».

Про те, що Тумсо Абдурахманов та його брат, правозахисник Мухаммад Абдурахманов, які живуть у Швеції, перестали виходити на зв’язок, стало відомо 2 грудня. Тоді ж з’явилися повідомлення, що блогера могли вбити.

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Відомий YouTube-блогер Тумсо Абдурахманов, який є різким критиком очільника Чечні Рамзана Кадирова, виїхав із Росії в 2015 році і згодом отримав політичний притулок у Швеції.

У лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах у його квартирі в Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника та викликати поліцію. Вирок у справі винесли в січні 2021 року. Засуджені – громадяни Росії. Конкретних замовників злочину встановлено не було, але прокурор на суді заявляв, що «сліди вказують на Грозний».

Після винесення вироку у справі про напад на Тумсо Абдурахманова був зірваний замах на його брата Мухаммада в Німеччині. За словами правозахисника, організація його вбивства була доручена Парудді Едельгерієву, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.