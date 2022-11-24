У Росії порушили справу проти опозиціонера Ахмеда Закаєва – за формування батальйону в Україні

У російському регіоні Чечня Федеральна служба безпеки порушила кримінальну справу проти премʼєр-міністра невизнаної Чеченської республіки Ічкерія Ахмеда Закаєва через створення ним підрозділу у складі Збройних сил України.

Справу порушено за статтею про «створення терористичної спільноти», повідомляє державне інформагентство ТАСС із посиланням на пресслужбу управління ФСБ в Чечні.

Про створення Окремого батальйону особливого призначення Збройних сил Ічкерії Закаєв заявив у липні, повідомляє Кавказ.Реалії. Командиром призначений полковник Хаджі-Мурат Зумсо.

Це четвертий підрозділ для допомоги Україні, про створення якого оголошують прихильники незалежності Чечні, які живуть за кордоном. Під час війни складно оцінити, наскільки активні ці підрозділи насправді.