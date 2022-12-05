Прибічники повідомляють про вбивство чеченського опозиційного блогера Абдурахманова в Швеції

Критик очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова і опозиційний чеченський блогер Тумсо Абдурахманов убитий в Швеції – про це російській службі Радіо Свобода повідомили його прибічники. Раніше про загибель Абдурахманова повідомив опозиційний чеченський рух 1АДАТіз посиланням на джерела з Європи та Чечні.

Правоохоронні органи Швеції цю інформацію наразі не коментували.

За повідомленнями, 36-річного Абдурахманова застрелили в Швеції вночі з 1 проти 2 грудня.

За даними 1ADAT, брата блогера, Мухаммада Абдурахманова, переховують спецслужби.

Читайте також: Уряд Ічкерії в екзилі нагородив Зеленського двома орденами

Про те, що Тумсо Абдурахманов та його брат, правозахисник Мухаммад Абдурахманов, які живуть у Швеції, перестали виходити на зв’язок, стало відомо 2 грудня. Тоді ж з’явилися повідомлення, що блогера могли вбити.

У лютому 2020 року на Тумсо Абдурахманова було скоєно замах у його квартирі в Швеції. Блогер зумів обеззброїти нападника та викликати поліцію. Вирок у справі винесли в січні 2021 року. Засуджені – громадяни Росії. Конкретних замовників злочину встановлено не було, але прокурор на суді заявляв, що «сліди вказують на Грозний».

Після винесення вироку у справі про напад на Тумсо Абдурахманова був зірваний замах на його брата Мухаммада в Німеччині. За словами правозахисника, організація його вбивства була доручена Парудді Едельгерієву, якого називають двоюрідним братом Рамзана Кадирова.