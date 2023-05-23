Прем’єр РФ прибув до Китаю, де має зустрітися з Сі Цзіньпіном

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін напередодні прибув до Шанхая, щоб взяти участь у російсько-китайському бізнес-форумі, повідомляє AFP.



Також на форум були запрошені низка російських олігархів, які підпадають під санкції Заходу, в тому числі з ключових галузей виробництва добрив, сталі та гірничодобувної промисловості, повідомляє Bloomberg.



На форумі у вівторок у Шанхаї також був присутній віце-прем’єр-міністр Олександр Новак, який займається енергетичною політикою. За даними російських державних ЗМІ, Новак заявив, що постачання російських енергоресурсів до Китаю в 2023 році зросте на 40 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Минулого року Китай став найбільшим споживачем енергії для Росії, оскільки експорт газу з Москви різко впав через низку західних санкцій через вторгнення в Україну.



Далі Мішустін вирушить до Пекіна, де зустрінеться з Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном, повідомляє російське агентство ТАСС. Він збирається підписати низку угод щодо інфраструктури та економіки.

Аналітики кажуть, що Китай тримає перевагу у відносинах з Росією, і його вплив зростає в міру поглиблення міжнародної ізоляції Москви.

Пекін заявляє про нейтралітет у війні в Україні та повагу до міжнародних принципів, але не засудив вторгнення Росії та зміцнює свої економічні та дипломатичні зв’язки з Москвою впродовж останнього року. У лютому Пекін оприлюднив свій так званий мирний план, у якому закликав до «політичного врегулювання» конфлікту в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні.

Водночас Захід вважає, що Китай має тиснути на Росію для припинення війни проти України.