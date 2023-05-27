Кремль, ймовірно, повертається до тиску на Захід щодо змушення України йти на поступки – ISW

Кремль, ймовірно, відновлює свою інформаційну кампанію з метою тиску на Захід, щоб він змусив Україну піти на поступки та переговори на вигідних для Росії умовах, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу, що, як каже Кремль, нещодавно президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою висловив «відкритість російської сторони до діалогу у політико-дипломатичному напрямку, який досі блокується Києвом та його західними спонсорами».

«Заява Путіна не вказує на те, що Росія зацікавлена в продовженні переговорів з Україною, а Кремль не створив серйозних підстав для переговорів і не відмовився від своїх максималістських цілей змусити український уряд капітулювати. Кремль, ймовірно, намагається посилити свої брехливі заяви про готовність до переговорів з Україною на тлі прибуття 26 травня до Москви спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хуея для обговорення врегулювання війни Росії в Україні», – йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни звертають увагу на матеріал The Wall Street Journal щодо візиту Лі до європейських країн.



«Заявлена взаємодія, ймовірно, вказує на те, що Китай, можливо, намагається підштовхнути Захід, щоб він вплинув на Україну задля її згоди на припинення вогню. Кремль, ймовірно, посилює свої хибні інтереси в переговорах напередодні запланованого українського контрнаступу, щоб перешкодити продовженню допомоги Заходу Україні. Раніше ISW повідомляв про інформаційні операції Росії з мирних переговорів, спрямовані на стримування підтримки України Заходом», – додають аналітики.

26 травня видання The Wall Street Journal повідомило, що китайська делегація під час свого європейського турне переконувала країни ЄС визнати анексію Росією окупованих територій чотирьох областей України. За даними джерел видання, Китай закликав Росію та Україну припинити вогонь і зафіксувати кордони станом на сьогодні. Водночас, за словами одного з дипломатів, який був присутній на переговорах, європейська сторона відповіла, що не зацікавлена в замороженні конфлікту і вважає умовою його врегулювання виведення російських військ із України.

Співробітники дипломатичних відомств вважають, що головний інтерес Китаю в тому, щоб Росія не програла війну в Україні і не застосувала ядерну зброю.

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16-17 травня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну з візитом. Поїздка, за словами Пекіна, була спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України. МЗС України за підсумками зустрічі Дмитра Кулеби з Лі Хуеєм повідомило, що український міністр наголосив на тому, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.