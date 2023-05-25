Шантаж посилюється. Росія прискорює паспортизацію в окупації перед «виборами»

Як Росія змушує жителів окупованих територій отримувати паспорти? Чи є можливість відмовитися від російського паспорта і зберегти український? Як російська влада використовує тему паспортизації на окупованих територіях для виправдання своєї агресії, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили змушують жителів захоплених територій Запорізької області отримати російські документи до 1 вересня цього року, повідомив 15 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров . За його інформацією, в окупованому регіоні відновили роботу російські міграційні служби та посилилася фільтрація на блокпостах між населеними пунктами.

. За його інформацією, в окупованому регіоні відновили роботу російські міграційні служби та посилилася фільтрація на блокпостах між населеними пунктами. Виїзні бригади з оформлення російських паспортів працюють навіть у місцях тимчасового проживання жителів, яких евакуювали до Бердянська, зазначив Федоров. «Росія прагне встигнути до осінніх псевдовиборів залучити якомога більше людей і посіяти пропаганду про начебто «захист громадян Росії», – написав голова Мелітополя в своєму телеграм-каналі.

Крім того, місцевих жителів зобов’язують переукладати договори на постачання електроенергії тільки за документами Росії. Про це Федоров також розповів 18 травня в ефірі українського телемарафону. За його даними, у школах обіцяють видавати атестат тільки тим учням, хто оформив російський паспорт. Жителів окупованої частини Запорізької області, які цього не зроблять до 1 вересня 2023 року, російська окупаційна влада вважатиме іноземцями.

Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора Запорізької області Євген Балицький 20 березня повідомив, що російські паспорти отримали начебто понад 30% жителів – 164 тисячі 577 людей.

20 березня повідомив, що російські паспорти отримали начебто понад 30% жителів – 164 тисячі 577 людей. Підконтрольний Кремлю так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 31 березня прозвітував, що російські паспорти отримали начебто більше 90 тисяч жителів регіону. Також він зазначив, що до кінця літа окупаційна адміністрація планує видати 150 тисяч таких документів.

Загроза лишитися землі

Політолог із Херсона Володимир Молчанов у коментарі «Новинам Приазов'я» зазначив, що першими з примусовою паспортизацією на окупованих територіях стикнулися громадяни пенсійного віку і власники майна, зокрема, земельних ділянок.

Він вказує на те, що за російськими законами, власність землі сільгоспризначення можлива лише для громадян РФ. Багато українців є власниками земельних паїв і вважають це своїм єдиним капіталом, каже політолог і цим пояснює відмову більшості жителів від російської «евакуації».



«Для них це стало звичайно таким суттєвим викликом, м’яко кажучи», – зазначив Молчанов.



У випадку відсутності російських документів майно власників вважають «безхазяйним» і відбирають, каже політолог. До такої категорії підпадає житло, яке окупанти займають, «евакуюючи» місцеве населення. За словами Молчанова, військові РФ доводять будинки до стану не придатного до життя.

Бюджетники – в перших рядах

Крім того, без російського паспорта неможливо отримати медичну допомогу або влаштуватися на роботу, розповідає Молчанов.

Були рознарядки про те, що не менше 10% має бути російських громадян серед працівникі «Перша категорія, яку почали шантажувати ще в період добровільної паспортизації, це були працівники комунальних підприємств. Були рознарядки про те, що не менше 10% має бути російських громадян серед працівників», – каже херсонський політолог.

За його словами, активні репресії проти населення щодо паспортизації почалися з 1 січня.

«Що стосується працівників, то звісно всі, хто пішов на співпрацю, я маю на увазі адміністративні органи, створені окупантами, а також шкільні заклади, заклади культури, бюджетні організації, вони не те що в абсолютній більшості, вони 100% вже з російськими паспортами», – додав Молчанов.

«40% паспортизували»

Також жителів, які не мають російських паспортів, обмежують у пересуванні між населеними пунктами, зауважив експерт.

«На блокпостах без російського паспорта нікого нікуди не пропускають. Знову ж таки кажуть: «хто ви такі, у вас немає ніяких документів, за якими вас можна пропустити». Тобто, якщо ти «іноземець», то будь ласка, пред’яви посвідку на постійне проживання. І таким чином їм вдалося вже десь ну до 40% паспортизувати», – стверджує херсонський політолог.



Молчанов додав, що зараз окупаційні адміністрації проводять перепис населення на захоплених територіях, щоб скласти списки «виборців» для участі в російському голосуванні у вересні цього року.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Можуть застосувати силу»

Селищна голова Каланчака Скадовського району Херсонської області Світлана Фоміна розповіла «Новинам Приазовʼя», що російські окупаційні сили погрожували жителям селища позбавленням батьківських прав. І це також пов'язане з російськими паспортами.

У школу вони можуть подати документи, якщо у батьків є російський паспорт

«Сьогодні батьки опинилися в дуже скрутній ситуації, тому що з одного боку, якщо вони не поведуть до школи, їм погрожують забрати дітей, з іншого боку, у школу вони можуть подати документи, якщо у батьків є російський паспорт», – зазначила Фоміна.

Втім, зараз є затримки з отриманням паспортів Росії в окупації, каже селищна голова. За її інформацією, ті хто вже подав документи, не отримують ці паспорти вже кілька місяців.

«Але для окупантів важлива навіть не сама книжечка, а те, що навіть в тебе довідка є, що ти подав документи. Цього достатньо, щоб вже врахувалося, що ти отримав паспорт. Тиск на людей дуже великий – ходять по дворах, опитують, чи отримали, чому не отримали, що вам заважає, вам щось не подобається, а потім можуть застосувати, звичайно, силу», – каже Фоміна.

«Вимагають здати українські паспорти»

Раніше окупаційна влада не вимагала здавати українські паспорти при отриманні російських, але зараз ситуація змінилася, розповідає Фоміна.



«Я знаю, що дехто приховував свої паспорти (українські – ред.), або, наприклад, в людей немає паспортів – здавали їх на заміну фото. Сьогодні окупанти вимагають, щоб люди саме здавали українські паспорти. Вже їх свідоцтво про народження не задовольняє сьогодні», – каже посадовиця.

Люди шукають всілякі варіанти, щоб тільки не брати російський паспорт

За її словами, попри тиск, люди до останнього намагаються утримуватися від того, щоб отримувати паспорти Росії.



«Люди просять передати: «Скажіть, що ми чекаємо, ми тримаємося і чекаємо (деокупації – ред.). Ви навіть не уявляєте, чого це нам вартує, але ми чекаємо наших». Тому я думаю, що люди шукають всілякі варіанти, щоб тільки не брати російський паспорт, не брати допомогу навіть. Люди тримаються», – розповіла крізь сльози Фоміна.

Спосіб контролю

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов каже, що у жителів району запитують про російські паспорти майже «на кожному кроці». Місцеві жителі розповідають, що їм все складніше пояснювати окупантам, чому вони не мають цього документу, інколи такі «бесіди» супроводжуються певними погрозами.

Дехто із місцевих жителів були змушені отримати російські паспорти, щоб захистити своє майно, зазначив Дудукалов. Втім, паспорт Росії несе загрози для своїх власників. Він підкреслює, що отримання паспорта РФ в майбутньому може призвести до російської мобілізації.

«В будь-яку мить може відбутися той сценарій, який був на окупованих територіях Донецької та Луганської областей минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення і чоловіків там із паспортами РФ відповідно просто силою забирали воювати проти України», – нагадав Дудукалов.

Він вважає, що Росія проводить паспортизацію, щоби якомога більше контролювати жителів окупованих територій.

«Друга тема, чому паспортизують населення – це виборча тема. Бо активніша паспортизація була напередодні так званого референдуму минулого року. Сьогодні дуже серйозно анонсується і проводиться оця робота окупантами щодо так званого єдиного дня виборів. Їм потрібна явка і їм потрібні люди, які під камери будуть чергами стояти на виборчих дільницях, голосувати, створювати картинку, що РФ там засіла дуже надовго», – каже політик.

«Замість пряника батіг»

Адвокат Ілля Новіков зазначив, що підхід Росії до паспортизації окупованих територій змінився з 2014 року.

Пряників вже не вистачає, тому нарощують батіг

«Коли людей заохочували до анексії Криму, ну, принаймні, до її підтримки – активної чи пасивної, там більше був натиск на перевагах, які наче надає російський паспорт, що там пенсії високі. Зараз ми розуміємо, що пряників вже не вистачає, тому нарощують батіг. Паспортизація та, що сьогодні триває на окупованих територіях, це, дійсно, примусова паспортизація», – прокоментував Новіков «Новинам Приазовʼя».

Для людей, які відмовляються брати паспорти Росії, великим ризиком є депортація з місця проживання, каже адвокат.



«Ми розуміємо, що коли на тебе є такий тиск, що коли ти не візьмеш ці паспорти, тебе можуть депортувати, незалежно від того, що там з твоєю сім'єю, незалежно від того, чи є в тебе похилого віку батьки, за якими треба доглядати, чи діти. Ти розумієш, що або ти береш ці паспорти, підлягаєш локалізації в російську армію, підлягаєш всім обмеженням, або ти можеш опинитися, як людина без громадянства, бо твій український паспорт можуть не визнати або відібрати», – зауважив Новіков.

«Зафіксувати анексію»

Адвокат вважає, що Росія намагається у будь-який спосіб зафіксувати анексію захоплених територій, в тому числі за допомогою паспортизації.

Хочуть мати можливість доповісти своєму керівництву, що в них там 99-100% населення вже прийняло російське громадянство

«Якщо ви пам'ятаєте такі плакати, які дуже-дуже смішно зараз виглядають, наприклад у Херсоні – «Росія тут назавжди». Вони пробують різними варіантами просунути цей наратив на цих територіях (окупованих – ред.). Вони відновлюють пам'ятники Леніну, назви, пов'язані з комуністичною традицією. В тому числі вони хочуть мати можливість доповісти своєму керівництву, що в них там 99-100% населення вже прийняло російське громадянство. Тобто ця територія вже на більш ніж одному рівні анексована Росією і сприймається російською владою як своя», – пояснив він.



Крім того, російська влада буде розповідати про паспортизацію як добровільне явище у дискусіях на міжнародній арені, впевнений адвокат.



«Це буде просуватися в будь-якій дипломатії, це буде просуватися в будь-якому діалозі з європейськими чи американськими політиками: «Дивиться, ця територія нас вже прийняла». Розумієте, кожен такий діалог не можна сподіватися, що співрозмовники – американці, європейці, залежно від тих конкретних цілей, які вони мають, не будуть просовувати тезу, що це було примусово. Буде і так, що дипломати будуть кивати головою казати, так, так, ми вас чуємо, ми вас розуміємо. І це вже буде певне для них (влади РФ – ред.) досягнення. Тому це не якась безглузда політика, це політика, яка має певний злочинний сенс», – підкреслив Новіков.