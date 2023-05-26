«Росія завдає психологічних ударів»: Подоляк про ранкову атаку по Дніпру

Удари російських військових по Дніпру вранці 26 травня «є проявом одного з інструментів впливу Москви на війну», зазначив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами, що атака армії РФ по Дніпру – це «цілеспрямований удар по конкретній інфраструктурі, де перебувають мирні люди, і жодних «військових цілей» для Росії вже немає».

«Росія сьогодні не має інших інструментів впливу на хід цієї війни, крім двох. Перший – це нескінченні розмови про те, що потрібно швидко сісти за стіл переговорів. А другий – це завдавати таких психологічних ударів», – зазначив Подоляк.

За його словами, «подібні атаки спрямовані не лише на свідомість українських людей, а й на свідомість інших країн».

«Після ударів влада РФ може почати вимагати від України сісти за стіл переговорів, аби припинити загибель цивільних», – підсумував Подоляк.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди».

Вранці 26 травня армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. Вибух пролунав за кілька хвилин до оголошення тривоги. Станом на вечір місцева влада каже про 30 постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки російської армії, серед них двоє дітей. Субота, 27 травня, в Дніпрі оголошена днем жалоби за загиблими внаслілок ракетного удару.