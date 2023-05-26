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Ракетний удар по Дніпру: поранені 25 людей, під руїнами будівлі шукають ще кількох лікарів

Наслідки обстрілу лікарні Дніпра, 26 травня 2023 року

Станом на 14:00 внаслідок ракетного удару по лікарні у Дніпрі поранені 25 людей, з них двоє дітей. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

Четверо поранених лікуються амбулаторно, решта – в стаціонарі.

За даними Володимира Орлова, також наразі відомо про 12 пошкоджених багатоповерхових будинків. Фахівці нарахували понад 120 вибитих вікон у квартирах та будинках поблизу, але їх може бути більше.

Під руїнами будівлі шукають кількох лікарів, з якими немає зв’язку. Як уточнив міський голова Борис Філатов, ракета влучила в будівлю колишньої поліклініки №1, зараз це філія лікарні швидкої допомоги, де лікували людей з психічними хворобами.

«Це диво, що ракета прилетіла тоді, коли була перезмінка в лікарів», – сказав мер.

За даними прокуратури, ракета влучила в будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки. Повідомлялося про двох загиблих.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Вранці 26 травня армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. Вибух пролунав за кілька хвилин до оголошення тривоги.

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