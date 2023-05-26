У Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару

У Дніпрі субота, 27 травня, оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару російської армії, повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, кількість жертв обстрілу й досі підраховують – «станом на 14:00 маємо, на жаль, вже двох загиблих».

За даними прокуратури, ракета влучила в будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки. Повідомлялося про двох загиблих.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Вранці 26 травня армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. Вибух пролунав за кілька хвилин до оголошення тривоги.

Станом на вечір 26 травня місцева влада каже про 30 постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки російської армії, серед них двоє дітей.