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Атака військ РФ по Дніпру: знову зросла кількість постраждалих, троє людей не виходять на зв’язок

Наслідки обстрілу лікарні Дніпра, 26 травня 2023 року

У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки російської армії зросла до 30 людей, серед них двоє дітей, йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

«З трьома людьми, які могли знаходитися тут, і досі немає зв’язку», – написав Лисак.

Водночас, українські поліцейські показали, як в перші хвилини після удару допомагали рятувати поранених у Дніпрі, відповідне відео опублікував заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За словами Білошицького, зараз на місці атаки працюють усі служби – «вони рятують, допомагають, евакуюють та розбирають завали. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється».

За даними прокуратури, ракета влучила в будівлю медзакладу та ветеринарної клініки. Були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки. Повідомлялося про двох загиблих.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу України).

Вранці 26 травня армія РФ вдарила ракетою по Дніпру. Вибух пролунав за кілька хвилин до оголошення тривоги.

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