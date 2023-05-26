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Війська РФ скинули 250-кілограмову авіабомбу на Нью-Йорк, поранена людина – Донецька ОВА

Руйнування у селищі Нью Йорк на Донеччині, 29 квітня 2022 року

Російські війська скинули 250-кілограмову авіабомбу на селище Нью-Йорк на Донеччині, поранена людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк – поранено 1 людину. Удар по містечку завдали сьогодні зранку – пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал. Це черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на Донеччині», – написав він у телеграмі.

Донеччина регулярно зазнає російських атак. Влада закликає місцевих жителів евакуюватися.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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