Ракети на Київ і Дніпро, вибухи в Росії: що відомо на цей час

Ракети на Київ і Дніпро, вибухи в Росії

Краснодар, Ростов, Бердянськ. За останню добу в містах російських і окупованих Росією лунають вибухи. Яка їхня причина? Які об'єкти були уражені? Куди цілили та яка мета?

Про це і не тільки дивіться в ефірі програми Cвобода.Ранок:

Білорусь – тепер ядерна держава? Як реагує Захід?

Російська ядерна зброя вже їде до Білорусі. Принаймні міністри оборони двох країн вже підписали всі необхідні документи. А Лукашенко запевняє, що сховища для російської «ядерки» вже готові. Навіщо Кремлю ядерна зброя в Білорусі, чи це правда, чи блеф і маніпуляції? Як це може вплинути на хід війни?

Покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон. Це можливо?

Влада Україні хочуть карати чоловіків, які під час воєнного стану незаконно виїхали за кордон.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляє, що такий законопроєкт вже планують. Як правоохоронці збираються відстежувати таких громадян та чи законним буде таке покарання? Пояснює юрист.

Технічний дефолт у США. Чи зможе Байден його уникнути?

США на порозі першого у своїй історії дефолту. В країні закінчилися гроші на соціальні виплати та сплату боргів. Щоб цього уникнути, республіканці і демократи мають домовитися і ухвалити новий закон. Але чи встигнуть це зробити? Бо дедлайн 1 червня.

Що буде, якщо США не розрахується з боргами вчасно? Які наслідки це може мати для України та світу? Та чи треба вже продавати долари із власних заощаджень? Пояснює економіст.