Росія: в центрі Краснодара стався вибух

У російському місті Краснодарі вранці 26 травня стався вибух у районі вулиці Морської, повідомляє регіональний оперативний штаб. За попередніми даними, ніхто не постраждав. В одній із будівель пошкоджені покрівля та вікна. Причини вибуху в штабі не уточнили.

Мер Краснодара Євген Наумов додав, що пошкодження зазнали офісна будівля та житловий будинок.

Телеграм-канал Baza твердить, що місто зазнало атаки безпілотників.

Над Краснодаром помітили два безпілотники, щонайменше один із них був збитий. Метою удару могла бути вежа мобільного звʼязку на Морській вулиці, припустив телеграм-канал Shot, який опублікував кадри з уламками дрону. За словами жителів, вони чули щонайменше два вибухи.

Від Краснодара до найближчої точки фронту в Україні – приблизно 330 кілометрів.

Також уночі були атаковані Бєлгородська та Ростовська області Росії.

У Бєлгородській області під обстріл потрапили Грайворон, Грайворонський, Шебекинський, Білгородський та Волоконовський райони. За даними губернатора, ніхто не постраждав.

У Ростовській області в районі міста Морозовськ системи ППО збили українську ракету, заявив губернатор регіону Василь Голубєв.