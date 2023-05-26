Нічна атака РФ: на Київщині через падіння уламків пошкоджені сім будинків

На Київщині через падіння уламків російських цілей пошкоджені сім приватних будинків, люди не постраждали, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.



«Внаслідок падіння уламків збитих цілей у двох громадах пошкоджено 7 приватних будинків. Пошкодження незначні – дахи, внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасадів, посічені стіни», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, фактів влучань немає.

У ніч на 26 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Російські військові вночі 26 травня випустили по Україні 17 ракет різних типів та 31 ударний безпілотник. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові знищили 10 ракет і 23 «шахеди». Влучання зафіксовані в Харківській і Дніпропетровській областях.