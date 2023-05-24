В Офісі президента відреагували на останню заяву Путіна щодо України

В Офісі президента України відреагували на останню заяву російського президента Володимира Путіна.



«Україна була, є та буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного «російського бунту, злиднів і безвладдя», – написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у твіттері.

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Президент Росії Володимир Путін 23 травня зустрівся з головою російського Конституційного суду Валерієм Зорькіним, який приніс карту 17-го століття. Він показав Путіну карту, складену за часи французького короля Людовіка XIV, і сказав, що на цій карті немає України.



Путін погодився з цією тезою і заявив, що «ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства»ю

«А вже потім, після Жовтневої революції, почали утворюватися всілякі квазідержавні утворення, а радянська влада створила Радянську Україну», – сказав він.

Це твердження викликало висміювання у соцмережах. Як звертають увагу, на цій карті є напис Ukraine pays des cosaques – Україна, земля козаків.

Це не перша подібна заява Путіна, в якій він заперечує існування України. Раніше він стверджував, що сучасна Україна була створена більшовицькою, комуністичною Росією.