Франція готова надати Україні гарантії безпеки – МЗС

Франція готова надати Україні гарантії безпеки, уклавши з нею відповідну угоду, повідомило Міністерство закордонних справ країни.

За повідомленням, наразі Франція разом із партнерами обговорюють, який спосіб буде найкращим для підтримки України у всіх сферах і на тривалий період.

«Франція разом зі своїми партнерами продовжує розмірковувати над тим, як найкраще підтримувати Україну в довгостроковій перспективі та у всіх сферах. Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливим нападам у майбутньому, як це підтвердили наші лідери у спільній декларації 36-го франко-британського саміту», – йдеться у заяві.

Раніше американська газета The Wall Street Journal повідомила, що поки рішення про членство України в НАТО не ухвалене, країни Заходу обговорюють гарантії безпеки для Києва.

Президент США Джо Байден та інші західні лідери говорили про те, що відносини НАТО й України можуть будуватися на зразок американсько-ізраїльських відносин у сфері безпеки. Наразі між США й Ізраїлем укладено угоду, яка передбачає багатомільярдні постачання американських озброєнь протягом десяти років. При цьому США не брали зобов’язань допомагати Ізраїлю у разі зовнішньої агресії.

Очікується, що на саміті НАТО у Вільнюсі у липні цього року буде оголошено про створення ради Україна – НАТО. Київ матиме право збирати засідання ради та звертатися із запитами про допомогу до країн-членів НАТО. Безпосередніми учасниками угоди про надання Україні гарантій безпеки мають стати США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Попри наполегливі заклики України розпочати процес її прийому до НАТО, західні столиці не приховують, що це не може статися найближчим часом. Як наголосив в інтервʼю Wall Street Journal президент Польщі, прийом України до альянсу неможливий, поки на її території триває війна, але вторгнення Росії відкрило Києву дорогу до НАТО.