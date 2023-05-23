WSJ: НАТО готує угоду про постачання озброєнь Україні

Країни-члени НАТО розглядають можливість укладення довгострокового договору з Україною, за яким Київ отримуватиме західне озброєння та військові технології, повідомив в інтервʼю газеті Wall Street Journal президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше президент США Джо Байден та інші західні лідери говорили, що відносини НАТО та України можуть будуватися на зразок американсько-ізраїльських відносин у галузі безпеки. Наразі між США та Ізраїлем укладена угода, яка передбачає багатомільярдне постачання американських озброєнь упродовж 10 років. При цьому США не брали зобовʼязань допомагати Ізраїлю у разі зовнішньої агресії.

Wall Street Journal, посилаючись на представника Білого дому, пише, що західні союзники намагаються знайти формулу взаємодії з Україною, яка дозволить надавати їй довгострокову підтримку в галузі безпеки, виходячи з тези про те, що Україна може не стати членом НАТО в найближчі роки. Така угода має позбавити Кремль надії на те, що затяжна війна в його інтересах, що з часом західна підтримка України зменшиться. «Росія має зрозуміти сьогодні, що Україна отримала гарантії безпеки, і дія цих гарантій не закінчиться через якийсь час», – говорить в інтервʼю газеті Анджей Дуда.

Очікується, що на саміті НАТО у Вільнюсі у липні цього року буде оголошено про створення ради Україна – НАТО. Київ матиме право збирати засідання ради та звертатися із запитами про допомогу до країн-членів НАТО. Безпосередніми учасниками угоди про надання Україні гарантій безпеки мають стати США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Попри наполегливі заклики України розпочати процес її прийому до НАТО, західні столиці не приховують, що це не може статися найближчим часом. Як наголосив в інтервʼю Wall Street Journal президент Польщі, прийом України до альянсу неможливий, поки на її території триває війна, але вторгнення Росії відкрило Києву дорогу до НАТО.